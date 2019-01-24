23 января состоялось расширенное заседание коллегии УМВД России по Владимирской области по итогам оперативно-служебной деятельности за 2018 год.

В работе коллегии приняли участие начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, Главный федеральный инспектор по Владимирской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Сергей Мамеев, председатель совета ветеранов ОВД и ВВ области, руководители исполнительных, законодательных и судебных органов власти Владимирской области, начальники территориальных отделов и подразделений органов внутренних дел региона.Начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин в своем докладе отметил, что подразделениями органов внутренних дел региона в тесном взаимодействии с правоохранительными и надзорными ведомствами, региональными и местными органами власти обеспечена реализация поставленных задач по противодействию преступности, укреплению порядка и обеспечению безопасности граждан.По основным направлениям оперативно-служебной деятельности все подразделения регионального УМВД и территориальные органы внутренних дел на районном уровне показали стабильную работу.По итогам 2018 года общее число преступлений сократилось на 5,4%, не допущен рост тяжких и особо тяжких преступлений. Количество зарегистрированных убийств уменьшилось на 25,5%, преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью – на 6,7%, разбоев – на 14%, грабежей – на 8%, квартирных краж - на 21%, краж автомобилей – на 21,5%. Всего раскрыто 10149 преступлений, из них – 1930 тяжких и особо тяжких, расследовано 360 преступлений прошлых лет, разыскано 428 преступников. Раскрываемость убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж - выше, чем в среднем по России. При проведении массовых мероприятий федерального и регионального уровня не допущено групповых и массовых нарушений правопорядка, преступлений террористического и экстремистского характера.Губернатор региона Владимир Сипягин в своем выступлении поблагодарил сотрудников полиции за обеспеченную во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов на высоком уровне охрану правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых и общественно-политических мероприятий.Главный федеральный инспектор Сергей Мамеев также поблагодарил полицейских за службу и положительно оценил результаты деятельности УМВД России по Владимирской области за 2018 год, акцентировав внимание на том, что именно благодаря профессиональному, качественному выполнению возложенных обязанностей сотрудниками полиции и отлаженному механизму взаимодействия силовых ведомств и органов власти, в регионе уже четвертый год подряд отмечается тенденция к сокращению общего уровня преступности.В ходе заседания коллегии сотрудникам органов внутренних дел, служащим и работникам областного аппарата и территориальных Отделов, показавшим высокие результаты в служебной деятельности, были вручены награды МВД России и УМВД России по Владимирской области, а также благодарственные письма Администрации Владимирской области и почетные грамоты силовых ведомств региона.По итогам оперативно-служебной деятельности за 2018 год лучшими среди территориальных органов МВД России на районном уровне признаны МО МВД России «Муромский», УМВД России по городу Владимиру, ОМВД России по Юрьев-Польскому району.В завершение заседания начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин обозначил приоритетные направления деятельности и задачи, которые предстоит решать личному составу в 2019 году.