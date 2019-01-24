В Венесуэле на улицы вышли сторонники и противники законного президента страны Николаса Мадуро. В ходе беспорядков погибли не менее шести человек. Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США.

В Венесуэле на улицы вышли сторонники и противники законного президента страны Николаса Мадуро. В ходе беспорядков погибли не менее шести человек. Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США.Несколько часов назад прозвучало неожиданное заявление Дональда Трампа. Тот написал, что с этого дня считает легитимным лидером Венесуэлы Хуана Гуаидо. Это бывший глава Национальной ассамблеи — органа, в котором большинство депутатов находятся в оппозиции к официальным властям. Гуаидо на днях сняли с должности по решению Верховного суда.#23Ene 4:10pm #Caracas Efectivos de la PNB con tanquetas usan lacrimógenas y perdigones contra manifestantes opositores en El Rosal. pic.twitter.com/eNnvwe004Q — @HectorAntolinez— Reporte Ya (@ReporteYa) January 23, 2019Гуаидо ранее и сам провозгласил себя исполняющим обязанности президента. И судя по реакции, — а вслед за США его признали Канада, Колумбия, Аргентина, Бразилия, Перу, Гватемала - это была хорошо подготовленная акция. А вот МИД Мексики, наоборот, поддержал законного президента страны Мадуро.Сам Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США. Он добавил, что у американского дипперсонала есть 72 часа, чтобы покинуть страну, сообщает ТАСС.