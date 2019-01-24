В рамках акции «Студенческий десант» стражи порядка провели мероприятия, направленные на популяризацию профессии полицейский.

В Вязниковском районе всероссийская акция «Студенческий десант» прошла в два этапа.В первый день студенты первых и вторых курсов технико-экономического колледжа стажировались в подразделениях органов внутренних дел района. С приветственным словом к ребятам, прибывшим на стажировку, обратился начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Вязниковскому району майор полиции Александр Лебедев, который пригласил учащихся совместно с представителями народной дружины побывать на разводе нарядов ППС и ДПС. Полицейские патрульно-постовой службы продемонстрировали молодым людям боевые приемы борьбы и свои умения защищаться от нападения. Вместе с полицейскими студенты и дружинники приняли участие в профилактическом рейде по проверке неблагополучных семей и в патрулировании улиц на предмет выявления административных правонарушений.На экскурсии в музейной комнате ветеран ОВД Андрей Обряднов продемонстрировал студентам коллекцию орудий преступлений, изъятых в ходе расследований уголовных дел, фотографии, грамоты, документы и форменное обмундирование сотрудников милиции и полиции. Особый интерес и гордость у стажеров вызвал рассказ о земляке - заместителе Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковнике милиции Голубеве Иване Ивановиче, Герое Российской Федерации.На вопросы студентов о порядке и преимуществах поступления в вузы системы МВД России ответил Алексей Гвоздков, врио начальника ОРЛС Отдела. Продолжилась встреча демонстрацией оружия, специальных средств, состоящих на вооружении полиции.Второй этап акции прошел сегодня. В Информационно-правовом библиотечном центре «Интеллект» состоялся «круглый стол», на котором участники «студенческого десанта» и сотрудники полиции, совместно со специалистами Отдела по работе с молодежью и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрели вопросы подростковой преступности, употребления наркотиков в молодежной среде, ответственности за действия экстремистского характера.