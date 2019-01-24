В нашем распоряжении появились фотографии Вани Фокина. Того самого 11-месячного малыша, спасенного из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске.

В нашем распоряжении появились фотографии Вани Фокина. Того самого 11-месячного малыша, спасенного из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске.На снимках видно — Ваня активно идет на поправку. Играет, болтает и двигается. Даже правая ножка, за которую бились врачи после двух переломов, передает "Россия 24".Трагедия произошла в Магнитогорске утром 31 декабря. Обрушились перекрытия в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. Ваню обнаружили под завалами спустя более суток после произошедшего. У мальчика была закрытая черепно-мозговая травма, переохлаждение, обморожение и переломы ноги. Его отправили на лечение в Москву.