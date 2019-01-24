Новый законопроект поспособствует развитию малых форм хозяйствования на селе

Новый законопроект поспособствует развитию малых форм хозяйствования на селеЗаброшенные земельные участки можно будет получить бесплатно, если вы готовы возродить там фермерское хозяйство. Этот законопроект рассмотрели на заседании профильного комитета ЗакСобрания Владимирской области.Речь идёт о возможности предоставления фермерам земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование сроком до 6-ти лет. Определили и места, на территории которых можно данное право реализовать. В список включили те районы региона, где используют менее 50% сельскохозяйственных земель, а также нет крупного сельскохозяйственного производства.Председатель профильного комитета Павел Антов рассказал, что новый законопроект поспособствует развитию малых форм хозяйствования на селе, повышению занятости населения и устойчивому развитию сельских территорий. Народные избранники уверены, это станет весомой поддержкой для фермеров.