Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублейВо Владимире местного жителя подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В конце декабря прошлого года в полицию обратился 43-летний мужчина. Он рассказал, что в одном из кафе у него украли ноутбук. Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей.Оперативники изучили записи с камер и установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний парень. Похищенный ноутбук он успел продать, а деньги потратил на собственные нужды.Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.