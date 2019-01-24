Оперативники задержали подозреваемого в краже ноутбука.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя областного центра. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).29 декабря прошлого года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился 43-летний местный житель с заявлением о том, что в одном из кафе города Владимира у него был похищен ноутбук. Сумма причиненного ущерба составила более 40 тысяч рублей.Оперативники провели комплекс специальных розыскных мероприятий, включающих в себя изучение записей с камер видеонаблюдения, и установили личность предполагаемого подозреваемого. 17 января текущего года подозреваемый в совершении имущественного преступления был задержан на территории города Владимира.Молодой человек в содеянном раскаялся, дал признательные показания и пояснил полицейским, что похищенный ноутбук он продал, а вырученные от продажи денежные средства потратил на собственные нужды.В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится проверка на причастность подозреваемого к совершению аналогичных имущественных преступлений.Расследование уголовного дела продолжается.