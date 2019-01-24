Участники акции публикуют фотографии со специальными хэштегами и дают интервью.

УМВД России по Владимирской области и территориальные органы МВД России на районном уровне уже шестой год подряд проводят акцию «Студенческий десант». В 2019 году в этой всероссийской акции приняли участие более 400 студентов из различных учебных заведений Владимирской области.О своих впечатлениях от знакомства с работой полицейских ребята рассказывают в социальных сетях, используя хэштеги #студенческийдесант33, #студенческийдесант2019, #студдесант33, #мвд33, #полиция33, а также с удовольствием дают интервью.На данной странице мы собрали некоторые из отзывов участников о проведенной акции.