Полицейские рассказали участникам акции «Студенческий десант» о своих служебных буднях.

Очередными точками высадки «Студенческого десанта» во Владимире стали Управление Госавтоинспекции, Центр кинологической службы и батальон патрульно-постовой службы.В Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области для стажеров была организована экскурсия в музей. Студенты узнали, как происходило становление службы и задачах, возложенных на её сотрудников сегодня.О порядке получения водительского удостоверения ребятам рассказали в регистрационно-экзаменационном отделе, где будущие водители проходят проверку знаний Правил дорожного движения.Финальной точкой высадки «десантников» стал внутренний двор регионального Управления Госавтоинспекции, где стажеры узнали много интересного о специфике работы патрулей ГИБДД и специальных приборах, которыми оснащен служебный транспорт инспекторов. Все желающие смогли почувствовать себя инспектором дорожно-патрульной службы, заняв одно из сидений в патрульном автомобиле.С нетерпением ждали участников акции в Центре кинологической службы УМВД России по Владимирской области. Теплый прием здесь обеспечили полицейские-кинологи и их четвероногие напарники. Сильный мороз не испугал студентов, которые, не скрывая эмоций, следили за показательными выступлениями, а затем наперебой задавали вопросы об особенностях дрессуры служебных собак и несения службы вместе с ними.В отдельном батальоне ППС УМВД России по г. Владимиру стажеры познакомились с разными видами специальных средств индивидуальной защиты и обороны, применяемых сотрудниками при выполнении служебных задач, а также узнали, какими качествами должен обладать кандидат, чтобы попасть на службу в строевое подразделение.Посетили стажеры и конную базу батальона, где кавалеристы, осуществляющие охрану порядка на служебных лошадях, рассказали ребятам об особенностях службы с такими «напарниками».Участники акции делились своими впечатлениями в социальных сетях, публикуя фото из подразделений, в которых прошла их стажировка, и оставляя комментарии.