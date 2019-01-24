На заводе решили заняться садоводством в крупных масштабах

На заводе решили заняться садоводством в крупных масштабахСлойки и пироги со свежими ягодами занимают одно из лидерских мест в огромном ассортименте Владимирского хлебокомбината. Чтобы обеспечить производство гарантировано качественным сырьем, на заводе решили заняться садоводством в крупных масштабах. Об этом и других новостях одного из лидеров хлебопекарной отрасли журналистам рассказали на ежегодной пресс-встрече, посвященной результатам 2018 года и планам на ближайшее будущее.Малиновый райЗемледелие и садоводство не в новинку коллективу группы компаний. Предприятие давно работает в области производства экологически чистой, органической продукции и увеличивает собственные посевные площади зерна.«Теперь мы готовим землю в Юрьев-Польском районе под сады и огороды, - пояснила первый заместитель управляющего АО «Владимирский хлебокомбинат» Марина Деркач. - Под малину заложили 3 Га, будем сажать сливу, вишню, черную смородину, другие ягодные культуры и овощи».«В дальнейших планах - строительство завода шоковой заморозки ягод, - рассказал управляющий Алексей Лялин. - Собственное сырье позволит нам лучше регулировать себестоимость продукции и контролировать качество на всех этапах».Хлеб традиционный и прокаченныйЕще одно направление в производстве органической продукции - рустикальные хлеба «Владимирского хлебокомбината». Этим красивым словом называют хлеб ручного производства. В ассортименте уже немало изделий, созданных по традиционным рецептам разных стран, и вскоре появятся новые виды крафтовой продукции.Впрочем, владимирцев всех возрастов не удивить новинками от Владимирского хлебокомбината - она появляются с завидной регулярностью. Так, среди детей, подростков и молодежи все большую популярность набирают полезные снэки. Очередным открытием стали сушки «Сушкан» с разными вкусами.Владимир - в ТОПеМнение потребителей полностью совпадает с оценкой профессионалов - владимирский хлеб занимает особое место в российском хлебопечении и постоянно занимает первые места на самых крупных конкурсах. В этом году батон «Дачный» и печенье «Варварино» с яблоком и корицей, вошли в ТОП-100 лучших товаров России, удостоены Золотого знака, и это только одна из многочисленных побед прошлого года.Алексей Лялин заверил, что 2019 год также будет богат на новости от Владимирского хлебокомбината, и все амбициозные планы найдут свое воплощение.