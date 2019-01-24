Участница телестройки, имя которой не смогли вспомнить даже самые ярые поклонники реалити, продемонстрировала роскошное тело. Полуголая красотка из шоу Дом-2 исполнила соблазнительный танец.

Участница телестройки, имя которой не смогли вспомнить дажесамые ярые поклонники реалити, продемонстрировала роскошное тело. Полуголая красоткаиз шоу "Дом-2" исполнила соблазнительный танец.Жгучая брюнетка решила показать пикантное представление своему кавалеру. Ночью на пустынном пляже, облаченная в откровенный купальник звезда телестройки,медленно вращала бедрами в такт музыке. Возбужденный ухажер, в свою очередь,нежно поглаживал влажные от пота прелести девушки. Видео опубликовал Instagram-аккаунт dom2_reality.