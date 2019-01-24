Владимирстат порадовал хорошей новостью к Дню студентов

Владимирстат порадовал хорошей новостью к Дню студентовТатьянин день и День студента в России отмечают в один день – 25 января. В честь самого молодежного праздника Владимирстат поделился достижениями главного университета региона – ВлГУ.В ушедшем году опорный вуз впервые попал в ТОП-400 рейтинга лучших университетов группы BRICS. Сюда попадают высшие учебные заведения 5-ти стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Всего в рейтинг вошли около 100 российских университетов, ВлГУ оказался в группе с местами от 351 до 400.Есть достижения и у учреждений среднего профессионального образования: Муромцевский лесотехнический техникум в Судогодском районе стал лауреатом конкурса «100 лучших образовательных учреждений России – 2018».