26 января 2019 исполняется 85 лет со дня рождения и 30 – со дня смерти Лии Романовны

26 января 2019 исполняется 85 лет со дня рождения и 30 – со дня смерти Лии РомановныДревние умельцы – кузнецы, гончары, ювелиры на своих произведениях ставили «знак мастера», гарантируя высочайшее качество своей продукции. Для музея-заповедника имя Горелик всегда было таким «знаком мастера». Все, к чему прикасалась легкая рука Лии Романовны, было отмечено печатью ее таланта, избранности. И все, к чему она была причастна, как правило, имело счастливую судьбу и обещало долгую жизнь...«Старый Владимир» – экспозиция, ставшая сенсацией: яркая, новаторская, оригинальная. Среди ста лучших музеев планеты XX столетия заняли свое достойное место «Часы и время». Дом-музей Столетовых был удостоен награды Республики Болгария. Популярным, любимым и посещаемым всегда был и остается мемориальный дом-музей Н.Е. Жуковского... Автор всех перечисленных музеев - Л.Р. Горелик.Лия Романовна – была человеком всесторонне образованным, начинанным. Однако одного этого для музейщика не достаточно – нужно еще понимать и разговаривать на языке вещей. Как умела «чувствовать» вещь Лия Романовна! Было что-то магическое в том, как она умела – вдруг, мгновенно! – разгадать «легенду» старой шляпки, шкатулки...Не было в музее лучшего рассказчика, чем она. Каждая ее экскурсия превращалась в маленький спектакль, среди зрителей – ни одного равнодушного. О ее литературном даре можно судить по многочисленным публикациям.А еще Лия Романовна умела дружить. Ценила в людях порядочность и честность. Она принадлежала к классу и разряду тех людей, о которых говорят: интеллигенты.