Сумма ущерба составила 90 миллионов рублей

Сумма ущерба составила 90 миллионов рублейНезаконный оборот древесины становится серьезной проблемой для многих регионов страны. За 2018 год на землях лесного фонда Владимирской области зарегистрировали 149 незаконных рубок леса объёмом 8 тысяч кубометров. Ущерб, который нанесли браконьеры, достиг почти 90 миллионов рублей. Больше всего случаев незаконной заготовки древесины происходит в Селивановском районе (41 случай на сумму ущерба 27,3 миллиона рублей). Нередки правонарушителей ловят и в Меленковском, Судогодском, Камешковском, Гусь-Хрустальном и Вязниковском районах.Директор департамента лесного хозяйства Иван Петухов считает, что профилактические меры против браконьеров недостаточны.По его мнению, администрация совместно с различными ведомствами должна на постоянной основе проводить рейды в лесных насаждениях, ГИБДД на дорогах области нужно проверять технику, транспортирующую древесину и пиломатериалы. Это позволит сократить случаи мошенничества.«Необходимо сформировать чёткую систему контроля за оборотом древесины, начиная с отпуска её на корню и кончая реализацией потребителю. Только при согласованных действиях всех заинтересованных структур мы сможем достичь положительных результатов», – подытожил глава региона Владимир Сипягин.