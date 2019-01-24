Студенты познакомились с работой экспертов-криминалистов, патрульно-постовой службы и побывали на экскурсии в музее полиции.

Во Владимирской области продолжается всероссийская акция «Студенческий десант»Студенты познакомились с работой экспертов-криминалистов, патрульно-постовой службы и побывали на экскурсии в музее полиции.В тридцать третьем регионе к ежегодной общероссийской акции «Студенческий десант» присоединились территориальные органы МВД России на районном уровне. В рамках акции ребята получили уникальную возможность познакомиться со спецификой службы в органах внутренних дел и сделать памятные фото.В ОМВД России по Петушинскому району студентов промышленно-гуманитарного колледжа встречал начальник отделения по работе с личным составом Александр Наумов, который познакомил их с профессией полицейского. После рассказа о специфике работы патрульно-постовой службы и важности физической подготовки, сотрудники полиции показали студентам, как применяются специальные средства. Студенты с удовольствием примерили бронежилет и бронешлем, попробовали осуществить сборку-разборку пистолета Макарова. До стажеров была доведена информация о вступительных испытаниях в вузы МВД России.Далее начальник экспертно-криминалистического подразделения Наталья Крайнова познакомила студентов с работой экспертов-криминалистов и продемонстрировала процесс изъятия следов пальцев рук. Особый интерес у ребят вызвал «чемоданчик эксперта» и его содержимое.Традиционно для студентов колледжа была организована экскурсия в музей полиции, которую провел председатель Совета ветеранов ОМВД России по Петушинскому району Сергей Гусаров. Стажеры узнали об истории формирования и становления Отдела и о деятельности современной полиции, о наставнической работе ветеранов с молодыми сотрудниками.Приняли участие в акции и студенты Балакиревского гуманитарно-правового колледжа, которые посетили ОМВД России по Александровскому району. На мероприятии присутствовали председатель совета ветеранов Александр Анисимов, представитель общественного совета, представители казачества и районных СМИ. Полицейские провели для студентов экскурсию по отделу, рассказали об истории органов внутренних дел, о специфике работы отдельных подразделений полиции, о порядке приема на службу и требованиях, предъявляемых к кандидатам. Эксперты-криминалисты показали ребятам содержимое «экспертного чемоданчика» и побеседовали с гостями о действиях криминалистов на месте происшествия. Командир отдельной роты ППСп отдела Алексей Яковлев рассказал студентам о сложных, но интересных буднях патрульно-постовых нарядов полиции, показал, как применяются специальные средства и боевые приемы борьбы при задержании преступников.В этот же день в ОМВД России по Кольчугинскому району школьники и студенты встретились с экспертами-криминалистами, которые рассказали об основных задачах подразделения, о производстве дактилоскопических, трассологических, почерковедческих и иных экспертиз, а также наглядно показали применение технических средств и оборудования. Для стажеров была проведена экскурсия по музею истории Отдела. Ребята увидели ценные экспонаты, узнали немало интересных фактов о службе и подвигах сотрудников милиции.Участники акции «Студенческий десант» расспрашивали сотрудников полиции о поступлении на службу в органы внутренних дел. В завершение встречи ребята сделали общее фото на память и поблагодарили ветеранов и полицейских за стажировку.