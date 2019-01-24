Студенты прошли стажировку в отделах полиции Ковровского, Камешковского и Судогодского районов.

Территориальные органы МВД России на районном уровне продолжают присоединяться к ведомственной Всероссийской акции «Студенческий десант» и знакомить учащихся высших учебных заведений, техникумов и колледжей со спецификой работы полицейских.Участники акции - студенты Ковровского транспортного и Ковровского промышленно-гуманитарного колледжей побывали в Межмуниципальном отделе МВД России «Ковровский». Помощник начальника (по работе с личным составом) Максим Десятов провел для ребят инструктаж, в ходе которого довел программу предстоящей стажировки, а также рассказал про условия поступления на службу в органы внутренних дел и в учебные заведения МВД России.Далее участники акции отправились в подразделение ГИБДД, где смогли посидеть за рулем патрульного автомобиля, на котором ежедневно несут службу дорожные полицейские. Стражи порядка рассказали ребятам про специфику службы, напомнили о важности безопасного поведения на дорогах, а также показали в действии специальные звуковые и световые сигнальные устройства, которыми оборудован служебный автомобиль.В ходе мероприятия участники акции посетили кабинет экспертов-криминалистов. Старший эксперт-криминалист Елена Кузина продемонстрировала «десантникам» содержимое чемодана эксперта, рассказала о новейших видах экспертиз, способствующих раскрытию преступлений, а также показала, как снимаются отпечатки пальцев рук и предоставила ребятам возможность сделать это самим.В дежурной части студенты увидели, как проходит прием и регистрация сообщений о преступлениях и происшествиях, как оперативный дежурный направляет на место происшествия патрульные экипажи и следственно-оперативную группу, ориентирует наружные наряды. Начальник дежурной части Лев Кочуев рассказал ребятам о работе системы видеонаблюдения, с помощью которой отслеживается оперативная обстановка в городе.Затем участники акции «Студенческий десант» посетили Музей отдела полиции, где председатель Совета ветеранов при МО МВД России «Ковровский» Александр Гаров провел познавательную экскурсию по истории органов внутренних дел Ковровского района и продемонстрировал многочисленные экспонаты и фотографии.Студенты камешковского филиала другого ковровского учебного заведения - Ковровского колледжа сервиса и технологий - побывали на стажировке в ОМВД России по Камешковскому району.В рамках акции «студенческий десант» также посетил музей отдела, познакомился с особенностями работы экспертов-криминалистов, побывал в дежурной части и районном отделе ГИБДД. Помимо этого студенты встретились с сотрудниками самой «народной» службы - участковыми уполномоченными полиции, от которых узнали о специфике работы участкового.В Судогодском районе наибольший интерес у участников акции «Студенческий десант» вызвала беседа с инспектором по пропаганде ГИБДД Ириной Дугиной, которая не только рассказала о деятельности каждого направления службы Госавтоинспекции, но и дала ребятам ценные советы о том, как вести себя на дороге в той или иной ситуации. Студенты задали множество вопросов о эксплуатационном содержании улично-дорожной сети, о том, что необходимо сделать, если гражданин стал свидетелем или участником ДТП, о правилах дорожного движения для пешеходов. На все вопросы были даны квалифицированные ответы с примерами конкретных дорожных ситуаций.С нескрываемым интересом студенты слушали начальника экспертно-криминалистической группы Василия Селезнева, рассказавшего о работе экспертов в составе следственно-оперативной группы, особенностях проведения различных экспертиз. Наглядная демонстрация способов обнаружения следов, оставляемых человеком, впечатлила ребят настолько, что многие студенты изъявили желание пойти учиться на эксперта-криминалиста и спрашивали о том, как устроиться на эту должность в полицию.Акция очень понравилась всем участникам. У ребят сложилось хорошее представление о службе в различных подразделениях. Мероприятие очень понравилось гостям Отдела. Многие выразили желание работать в полиции, а также пообещали стражам порядка никогда не нарушать закон.