В регионе активно продвигают экологически чистый транспорт

В регионе активно продвигают экологически чистый транспортВо Владимирской области продолжать активно внедрять экологически чистый транспорт. Это необходимо для снижения выбросов вредных веществ в атмосферу в городах региона. Для этого администрация готова создавать необходимую инфраструктуру, а также внедрять современные системы управления общественным транспортом.Для стимулирования развития экологически чистого транспорта в 2018 году перевозчикам предоставили субсидии из бюджета области в размере более 3-х миллионов на закупку 5-ти газомоторных автобусов.Во Владимире и Коврове на маршрутах регулярных перевозок более половины транспортных средств признаны экологически чистыми. Для развития сети газомоторной инфраструктуры в областной столице в 2018 году открыли автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС). Такую же построят и в городе оружейников.Кроме того, во Владимире проводят подготовку к тестовой эксплуатации автоматизированной системы оплаты проезда, в том числе для льготных категорий граждан.