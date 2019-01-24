Студенты учебных заведений областного центра соревновались со сборной командой сотрудников полиции.

24 января в рамках всероссийской акции «Студенческий десант» в спортивном зале реабилитационного центра УМВД России по Владимирской области состоялся турнир по мини-футболу между сотрудниками органов внутренних дел и студентами учебных заведений города Владимира.В турнире приняли участие команды Владимирского политехнического колледжа, Владимирского техникума экономики и права, а также сборная команда сотрудников регионального Управления МВД.Во время состязания спортсмены показали свои наилучшие качества. Команды соперников поддерживали и заряжали положительными эмоциями друг друга и на футбольном поле, и в секторе болельщиков.По результатам турнира третье место заняла студенческая команда Владимирского техникума экономики и права. Второе место досталось команде учащихся Владимирского политехнического колледжа. Первое место в напряженной борьбе одержала сборная полицейских тридцать третьего региона.По мнению правоохранителей все студенческие команды, в числе которых были и очень опытные игроки, оказались серьезными и достойными соперниками.Командам-победителям вручены почетные грамоты УМВД России по Владимирской области.