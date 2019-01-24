На фоне событий в Венесуэле социальная сесть Facebook подтвердила аккаунт спикера оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо в качестве действующего президента. На это обратил внимание глава Госдумы Вячеслав Володин.

На фоне событийв Венесуэле социальная сесть Facebook подтвердила аккаунт спикера оппозиционнойНациональной ассамблеи страны Хуана Гуайдо в качестве действующего президента.На это обратил внимание глава Госдумы Вячеслав Володин.Спикер назвалпротивозаконными действия социальной сети Facebook, снявшей значокверификации с аккаунта президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Это вызывает удивление, когда такие большиесоциальные сети, заявляющие о своей независимости, берут и под дудку Вашингтонадействуют абсолютно противозаконно", – сказал Вячеслав Володин.Накануне, 23января Хуан Гуайдо на фоне народных протестов против законно избранногопрезидента Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности главы государства.Буквально через час президентСША Дональд Трамп признал его в этой должности. Также временным главой ВенесуэлыГуйадо уже признали Канада, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Колумбия,Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, Грузия и Организация американскихгосударств.Президент НиколасМадуро назвал такие действия государственным переворотом, организованнымВашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США. Во многих городах страныначались акции протеста оппозиции, сообщается о более десяти погибших встолкновениях с полицией. Армия заявила, что поддерживает законного президентаМадуро.свою очередь Россия предостерегла США от военного вмешательства в Венесуэле. Пословам замглавы МИД Сергея Рябкова, это привело бы к катастрофическимпоследствиям.