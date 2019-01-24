Парламентская
ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сама загнала себя в системный кризис,
заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что все страны -
участницы Совета Европы имеют равные возможности в организации и
ущемление прав национальных делегаций недопустимо.
Парламентская
ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сама загнала себя в системный кризис,
заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что все страны -
участницы Совета Европы имеют равные возможности в организации и
ущемление прав национальных делегаций недопустимо.
По
словам председателя нижней палаты, Устав Совета Европы не дает
полномочий ПАСЕ ограничивать члена организации. Получается, что
ассамблея незаконно присваивает себе функции, посетовал спикер.
В беседе с журналистами "Парламентской газеты" он напомнил, что российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса, возможности участвовать в работе руководящих органов организации, выступать с докладами.
"Сейчас
они говорят: мы можем вам вернуть ваше право, но в усеченном виде", -
отметил Володин. Такой вариант спикер назвал противоречащим принципам
демократии.
Несмотря
на неконструктивную позицию ПАСЕ, Россия продолжит работу с другими
институтами Совета Европы и парламентами стран-участниц, но уже в
двухстороннем формате. Законодатель напомнил о недавней встрече с главой
парламента Финляндии Паулой Рисикко. Кроме того, ожидается визит итальянских законодателей и новые встречи с депутатами германского Бундестага.
ПАСЕ
– не единственная площадка для межпарламентского общения. Депутаты
Госдумы активно участвуют в работе других структур. Так, будет
продолжено сотрудничество в формате конференции руководителей
парламентов по борьбе с терроризмом.
Также
состоится очередное, четвертое по счету Совещание спикеров парламентов
стран Евразии. По словам спикера Госдумы, этот формат все более
привлекателен для законодателей разных стран. "На конференции в Анталье в
2018 году из 40 стран 23 парламентские делегации были представлены
спикерами", – напомнил председатель нижней палаты.
Отношения
России и ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. После
воссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины на
нашу делегацию были наложены санкции. Москва заявила о невозможности
работы в дискриминационных условиях и прекратила участие в заседаниях
структуры, а затем приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.
Госдума
отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ в этом году.
Также было принято решение не уплачивать взносы в бюджет структуры.