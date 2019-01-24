Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сама загнала себя в системный кризис, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что все страны - участницы Совета Европы имеют равные возможности в организации и ущемление прав национальных делегаций недопустимо.

Парламентскаяассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сама загнала себя в системный кризис,заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что все страны -участницы Совета Европы имеют равные возможности в организации иущемление прав национальных делегаций недопустимо.Пословам председателя нижней палаты, Устав Совета Европы не даетполномочий ПАСЕ ограничивать члена организации. Получается, чтоассамблея незаконно присваивает себе функции, посетовал спикер.В беседе с журналистами "Парламентской газеты" он напомнил, что российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса, возможности участвовать в работе руководящих органов организации, выступать с докладами."Сейчасони говорят: мы можем вам вернуть ваше право, но в усеченном виде", -отметил Володин. Такой вариант спикер назвал противоречащим принципамдемократии.Несмотряна неконструктивную позицию ПАСЕ, Россия продолжит работу с другимиинститутами Совета Европы и парламентами стран-участниц, но уже вдвухстороннем формате. Законодатель напомнил о недавней встрече с главойпарламента Финляндии Паулой Рисикко. Кроме того, ожидается визит итальянских законодателей и новые встречи с депутатами германского Бундестага.ПАСЕ– не единственная площадка для межпарламентского общения. ДепутатыГосдумы активно участвуют в работе других структур. Так, будетпродолжено сотрудничество в формате конференции руководителейпарламентов по борьбе с терроризмом.Такжесостоится очередное, четвертое по счету Совещание спикеров парламентовстран Евразии. По словам спикера Госдумы, этот формат все болеепривлекателен для законодателей разных стран. "На конференции в Анталье в2018 году из 40 стран 23 парламентские делегации были представленыспикерами", – напомнил председатель нижней палаты.ОтношенияРоссии и ПАСЕ начали стремительно ухудшаться в 2014 году. Послевоссоединения Крыма с Россией и начала конфликта на востоке Украины нанашу делегацию были наложены санкции. Москва заявила о невозможностиработы в дискриминационных условиях и прекратила участие в заседанияхструктуры, а затем приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.Госдумаотказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ в этом году.Также было принято решение не уплачивать взносы в бюджет структуры.