Власти
необходимо совершенствоваться, чтобы принимать эффективные решения в
интересах граждан, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сострадание,
сопереживание и корректное отношение – эти качества должны быть присущи
каждому госслужащему, подчеркнул законодатель.
Власти
необходимо совершенствоваться, чтобы принимать эффективные решения в
интересах граждан, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сострадание,
сопереживание и корректное отношение – эти качества должны быть присущи
каждому госслужащему, подчеркнул законодатель.
Плох
тот депутат, который не умеет сопереживать, любить людей, сказал
Володин. "Когда речь идет о государственной или муниципальной службе,
возможно, настала пора рассмотреть вопрос о важности этих качеств для
чиновника и ввести определённые психологические тесты при приеме на
работу", – сказал спикер в беседе с журналистами "Парламентской газеты".
Володин
не исключил, что соответствующие нормы появятся в поправках к закону о
государственной службе или в корректировке требований к претендентам. По
словам спикера, если ранее кандидат позволял себе хамское отношение к
людям, то это должно стать ограничением на занятие должности.
"Правильно,
что мы обсуждаем эти темы, не замалчиваем, иначе это приведет к
снижению доверия и качества власти", – сказал Володин.
Напомним,
ранее общественность взбудоражили заявления теперь уже бывшего
директора департамента детских проектов Свердловской области Ольга Глацких. Чиновница заявила, что государство детям ничего не должно, а забота о них – исключительно обязанность родителей.
В
Госдуме заявления Глацких подвергли критике. По словам председателя
думского комитета по культуре Елены Ямпольской, обязанности перед
подрастающим поколением для государства – в числе основных.