Власти необходимо совершенствоваться, чтобы принимать эффективные решения в интересах граждан, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сострадание, сопереживание и корректное отношение – эти качества должны быть присущи каждому госслужащему, подчеркнул законодатель.

Властинеобходимо совершенствоваться, чтобы принимать эффективные решения винтересах граждан, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сострадание,сопереживание и корректное отношение – эти качества должны быть присущикаждому госслужащему, подчеркнул законодатель.Плохтот депутат, который не умеет сопереживать, любить людей, сказалВолодин. "Когда речь идет о государственной или муниципальной службе,возможно, настала пора рассмотреть вопрос о важности этих качеств длячиновника и ввести определённые психологические тесты при приеме наработу", – сказал спикер в беседе с журналистами "Парламентской газеты".Володинне исключил, что соответствующие нормы появятся в поправках к закону огосударственной службе или в корректировке требований к претендентам. Пословам спикера, если ранее кандидат позволял себе хамское отношение клюдям, то это должно стать ограничением на занятие должности."Правильно,что мы обсуждаем эти темы, не замалчиваем, иначе это приведет кснижению доверия и качества власти", – сказал Володин.Напомним,ранее общественность взбудоражили заявления теперь уже бывшегодиректора департамента детских проектов Свердловской области Ольга Глацких. Чиновница заявила, что государство детям ничего не должно, а забота о них – исключительно обязанность родителей.Госдуме заявления Глацких подвергли критике. По словам председателядумского комитета по культуре Елены Ямпольской, обязанности передподрастающим поколением для государства – в числе основных.