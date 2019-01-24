Крым
воссоединился с Россией почти пять лет назад, а американская компания Google до
сих пор отражает его на своих картах как территорию Украины. Спикер Госдумы
Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности пригласить
представителя корпорации на Охотный Ряд для обсуждения нарушений Конституции.
Крым
воссоединился с Россией почти пять лет назад, а американская компания Google до
сих пор отражает его на своих картах как территорию Украины. Спикер Госдумы
Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности пригласить
представителя корпорации на Охотный Ряд для обсуждения нарушений Конституции.
"Компания
Google берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а
сегодня это территория России. Это нарушение нашей Конституции, нарушение наших
законов", – указал председатель нижней палаты парламента.
Если сейчас Google
позволяет себе такие неточности, то в будущем возьмет отрежет что-нибудь и
припишет другой стране, а потом будет вмешиваться в дела других государств, не исключил Володин.
Спикер подчеркнул необходимость защищать суверенитет страны.
"Нам надо
понимать, что мы должны делать все для того, чтобы суверенитет страны был
защищен, в том числе от подобных вмешательств в наши внутренние дела через
мировую паутину интернета", – сказал глава Думы.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году
картографическое приложение поисковой системы Google отображает Крым как часть
России только для российских пользователей. Украинцы видят полуостров как
территорию Украины, всем же остальным Крым на картах Google представляется
спорной территорией с пунктирной границей.