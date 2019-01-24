Крым воссоединился с Россией почти пять лет назад, а американская компания Google до сих пор отражает его на своих картах как территорию Украины. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности пригласить представителя корпорации на Охотный Ряд для обсуждения нарушений Конституции.

Крымвоссоединился с Россией почти пять лет назад, а американская компания Google досих пор отражает его на своих картах как территорию Украины. Спикер ГосдумыВячеслав Володин поручил комитету по безопасности пригласитьпредставителя корпорации на Охотный Ряд для обсуждения нарушений Конституции."КомпанияGoogle берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, асегодня это территория России. Это нарушение нашей Конституции, нарушение нашихзаконов", – указал председатель нижней палаты парламента.Если сейчас Googleпозволяет себе такие неточности, то в будущем возьмет отрежет что-нибудь иприпишет другой стране, а потом будет вмешиваться в дела других государств, не исключил Володин.Спикер подчеркнул необходимость защищать суверенитет страны."Нам надопонимать, что мы должны делать все для того, чтобы суверенитет страны былзащищен, в том числе от подобных вмешательств в наши внутренние дела черезмировую паутину интернета", – сказал глава Думы.После воссоединения Крыма с Россией в 2014 годукартографическое приложение поисковой системы Google отображает Крым как частьРоссии только для российских пользователей. Украинцы видят полуостров кактерриторию Украины, всем же остальным Крым на картах Google представляетсяспорной территорией с пунктирной границей.