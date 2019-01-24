Эта традиция существует уже 14 лет

Эта традиция существует уже 14 летЧетырнадцать лет во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике существует традиция – 25 января, на Татьяну Крещенскую, чествовать именинниц и открывать для них экспозиции во Владимире – бесплатно!В музейном центре «Палаты» Татьян приглашают прогуляться по Большой улице губернского Владимира XIX в., заглянуть в "Русский дом" и «Трактир», чтобы насладиться чашкой чая, увидеть шедевры русской живописи XIII – XX вв. в Картинной галерее и познакомиться с дворянскими усадьбами владимирской земли в экспозиции «Минувших дней очарованье».Для всех Тань организован бесплатный вход на выставки в Палатах: «Анна. Прибытие поезда» из собрания Государственного центрального музея кино, посвященную экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина» режиссера Сергея Соловьева, и «Не стоит село без праведника. К 100-летию А.И. Солженицына» из фондов ВСМЗ.Зимний день располагает к прогулкам по Владимиру и знакомству с его историей – о ней расскажут интерьеры храмов и музеи, расположенные в древней части города. В Успенском соборе в интерьере сохранились фрагменты живописи XII века и росписи XV столетия Даниила Черного и Андрея Рублева. В дворцовом храме Всеволода Большое Гнездо открыта экспозиция «Дмитриевский собор – уникальный памятник древнерусского зодчества». Интерьеры этих памятников XII века, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 25 января для Татьян открыты бесплатно.В Золотых воротах расположена военно-историческая экспозиция. Здесь Татьяны увидят озвученную диораму "Решающий штурм Владимира войском хана Батыя 7 февраля 1238 г." Именинниц также приглашает Исторический музей и экспозиция «Старый Владимир».В Доме-музее Столетовых можно узнать о семье, подарившей России людей, которые стали ее славой, – Александра Григорьевича, выдающегося ученого, основоположника русской школы физики, и Николая Григорьевича – генерала, героя русско-турецкой войны. Любительниц флоры и фауны, ждет Музей природы.Татьяны, если решите свои именины провести в музеях Владимира, которые в этот для вас открыты для бесплатного посещения, – вы точно не соскучитесь!Время работы экспозиций во Владимире 25 января 2019 года:Музейный центр «Палаты» – 10:00-17:00Интерьер Успенского собора – 13:00-16:45Экспозиция «Дмитриевский собор – уникальный памятник древнерусского зодчества» – 10:00-17:00Исторический музей – 10:00-17:00Музей «Старый Владимир» – 10:00-20:00Дом-музей Столетовых – 10:00-16:00Музей природы – 10:00-17:00