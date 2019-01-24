Для актера Владимира Зеленского начало года выдалось очень насыщенным. Комик объявил об участии в президентских выборах, угодил в тюрьму. Судя по последней записи начинающего политика в Instagram, он решил посвятить себя общественно полезному делу.

Дляактера Владимира Зеленского начало года выдалось очень насыщенным.Комик объявил об участии в президентских выборах, угодил в тюрьму. Судяпо последней записи начинающего политика в Instagram, он решил посвятить себя общественно полезному делу.На Украине сейчас настоящая зима. Улицы завалены снегом, отметки на термометрах все ниже и ниже. Владимир Зеленский решил не просиживать штаны у камина, взял лопату и отправился расчищать улицы украинской столицы."Хлопцыи девчата, пока наша большая страна вся в снегу, наши большие политикинаходятся на завтраке в Давосе. Ну ничего, справимся без них. Почистимстрану, начнем со снегу", – обратился комик к своим подписчикам.Продолжить задорный перформанс юмористу не дали. "Что ты базаришь, давай убирай", – одернул Зеленского другой "дворник".Актерна днях вернулся из тюрьмы, где снимался новый сезон популярногосериала "Слуга народа". В нем персонажа – простой киевскийучитель – внезапно становится президентом Украины и начинает бороться скоррупцией.Нотакое происходит только в телевизоре. В реальности руководство странызаинтересовано лишь в том, чтобы набить собственные карманы. Населениераздражено: взяточники, коррупционеры и казнокрады надоели всем, поэтомуПорошенко, при котором продать и купить все что угодно и кого угодно несоставляет труда, стремительно теряет доверие избирателей.С учетом того, что выборы президентов Украины 2019 состоятся через два месяца, нынешний лидер Незалежнойрискует остаться у разбитого корыта. же в глазах частиэлектората выглядит как молодой, активный политик, которому под силуобуздать коррупцию.Ноу экспертов нет единого мнения по поводу юмориста. Одни полагают, чтоего выдвижение согласовано с администрацией Порошенко. Другие называютЗеленского сподручным олигарха Игоря Коломойского, у которого давние обиды на главу государства.