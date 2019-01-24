Для
актера Владимира Зеленского начало года выдалось очень насыщенным.
Комик объявил об участии в президентских выборах, угодил в тюрьму. Судя
по последней записи начинающего политика в Instagram, он решил посвятить себя общественно полезному делу.
Для
актера Владимира Зеленского начало года выдалось очень насыщенным.
Комик объявил об участии в президентских выборах, угодил в тюрьму. Судя
по последней записи начинающего политика в Instagram, он решил посвятить себя общественно полезному делу.
На Украине сейчас настоящая зима. Улицы завалены снегом, отметки на термометрах все ниже и ниже. Владимир Зеленский решил не просиживать штаны у камина, взял лопату и отправился расчищать улицы украинской столицы.
"Хлопцы
и девчата, пока наша большая страна вся в снегу, наши большие политики
находятся на завтраке в Давосе. Ну ничего, справимся без них. Почистим
страну, начнем со снегу", – обратился комик к своим подписчикам.
Продолжить задорный перформанс юмористу не дали. "Что ты базаришь, давай убирай", – одернул Зеленского другой "дворник".
Актер
на днях вернулся из тюрьмы, где снимался новый сезон популярного
сериала "Слуга народа". В нем персонажа – простой киевский
учитель – внезапно становится президентом Украины и начинает бороться с
коррупцией.
Но
такое происходит только в телевизоре. В реальности руководство страны
заинтересовано лишь в том, чтобы набить собственные карманы. Население
раздражено: взяточники, коррупционеры и казнокрады надоели всем, поэтому
Порошенко, при котором продать и купить все что угодно и кого угодно не
составляет труда, стремительно теряет доверие избирателей.
С учетом того, что выборы президентов Украины 2019 состоятся через два месяца, нынешний лидер Незалежной
рискует остаться у разбитого корыта. же в глазах части
электората выглядит как молодой, активный политик, которому под силу
обуздать коррупцию.
Но
у экспертов нет единого мнения по поводу юмориста. Одни полагают, что
его выдвижение согласовано с администрацией Порошенко. Другие называют
Зеленского сподручным олигарха Игоря Коломойского, у которого давние обиды на главу государства.