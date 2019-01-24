Всемирное антидопинговое агентство (WADA) стремится обезопасить себя от исков после незаслуженных обвинений в адрес российских атлетов. WADA убедило власти канадской провинции принять закон, дающий организации судебный иммунитет.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) стремится обезопасить себя отисков после незаслуженных обвинений в адрес российских атлетов. WADA убедило власти канадскойпровинции принять закон, дающий организации судебный иммунитет.Штаб-квартира WADA находится в канадской провинции Квебек. За последние полгода– уже после того, как агентство раздуло скандал вокруг российских спортсменов -организация сделала все, чтобы обезопасить себя от исков атлетов из России,заявил известный спортивный юрист Артем Пацев."Агентство за полгода инициировало принятие в провинцииКвебек, где WADA и заседает, закона о судебном иммунитете в отношении себялюбимого. То есть в данной провинции обратиться к ним в суд нельзя. Там оченьбоятся исков", – пояснил юрист.В то же время, у небезызвестного Ричарда Макларена, который былинициатором скандала о "допинге в российском спорте", офис вдругой канадской провинции – Онтарио, он к отношения не имеет. На него судебный иммунитет нераспространяется.Ранее сообщалось, что экс-президент Федерации гребногоспорта России Вениамин Бут от имени группы российских спортсменов подал искпротив Ричарда Макларена. Бут пояснил, что речь идет не о деньгах, а о чести идостоинстве. "Человек полил нас грязью, основываясь на непроверенныхданных. Как минимум извинитесь за это", – заявил Бут.Артем Пацев особого оптимизма в отношении перспектив иска противне испытывает. По его словам, судебные разбирательства в Канаде, как и вдругих странах англосаксонской правовой системы, очень дорогие и затяжные. Лишьпервичное вложение в судебный процесс в отношении WADA – около 300 тысяч долларов. Спортсменыпоседеют, пока дело дойдет до слушаний, не говоря уже о подведении итогов,приводит слова юриста RT.