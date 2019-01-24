Всемирное антидопинговое агентство (WADA) стремится обезопасить себя от
исков после незаслуженных обвинений в адрес российских атлетов. WADA убедило власти канадской
провинции принять закон, дающий организации судебный иммунитет.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) стремится обезопасить себя от
исков после незаслуженных обвинений в адрес российских атлетов. WADA убедило власти канадской
провинции принять закон, дающий организации судебный иммунитет.
Штаб-квартира WADA находится в канадской провинции Квебек. За последние полгода
– уже после того, как агентство раздуло скандал вокруг российских спортсменов -
организация сделала все, чтобы обезопасить себя от исков атлетов из России,
заявил известный спортивный юрист Артем Пацев.
"Агентство за полгода инициировало принятие в провинции
Квебек, где WADA и заседает, закона о судебном иммунитете в отношении себя
любимого. То есть в данной провинции обратиться к ним в суд нельзя. Там очень
боятся исков", – пояснил юрист.
В то же время, у небезызвестного Ричарда Макларена, который был
инициатором скандала о "допинге в российском спорте", офис в
другой канадской провинции – Онтарио, он к отношения не имеет. На него судебный иммунитет не
распространяется.
Ранее сообщалось, что экс-президент Федерации гребного
спорта России Вениамин Бут от имени группы российских спортсменов подал иск
против Ричарда Макларена. Бут пояснил, что речь идет не о деньгах, а о чести и
достоинстве. "Человек полил нас грязью, основываясь на непроверенных
данных. Как минимум извинитесь за это", – заявил Бут.
Артем Пацев особого оптимизма в отношении перспектив иска против
не испытывает. По его словам, судебные разбирательства в Канаде, как и в
других странах англосаксонской правовой системы, очень дорогие и затяжные. Лишь
первичное вложение в судебный процесс в отношении WADA – около 300 тысяч долларов. Спортсмены
поседеют, пока дело дойдет до слушаний, не говоря уже о подведении итогов,
приводит слова юриста RT.