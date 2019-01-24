Ходят за водой, боясь попасть под колеса машин. Жители улицы Федосеева сетуют, что подход к единственной в округе колонке становится практически невозможен из-за нечищенной дороги. В домах, которым больше сотни лет, нет ни воды, ни канализации. При этом улица находится в самом центре города. Кто должен чистить дорогу? Ответ на этот вопрос в нашем следующем материале.

Ходят за водой, боясь попасть под колеса машин. Жители улицы Федосеева сетуют, что подход к единственной в округе колонке становится практически невозможен из-за нечищенной дороги. В домах, которым больше сотни лет, нет ни воды, ни канализации. При этом улица находится в самом центре города. Кто должен чистить дорогу? Ответ на этот вопрос в нашем следующем материале.(ул. Федосеева)"Ну вот так мы ходим за водичкой. Дорога скользкая, чистится редко. Посыпаться, вообще, не в один год – никогда дорогу не посыпают. Пешеходного тротуара вообще нет. Мы ходим прямо под колёсами машин".Такой опасный ритуал жители улицы Федосеева вынуждены совершать ежедневно, ведь в домах, расположенных в самом центре города, нет ни воды, ни канализации. При походе за водой, рассказывают женщины, самую большую угрозу представляет проезжая часть. От машин в буквальном смысле приходится прыгать в сугроб, чтобы не попасть под колёса.Ольга Сукманова, житель дома № 9 по улице Федосеева: "Центр города, вот прямо напротив церкви Михаила Архангела, наша улица находится, но ее из города вычеркнули. Мы живём, как в заброшенном, как в Тайге, посёлке, и то там, наверное, цивилизация лучше. Воды у нас нет, туалета у нас нет, пройти к колонке невозможно, машины ставят чуть ли не под двери".И ведь много жители этой улицы не просят. Им бы дороги, по которым не страшно было ходить. Галина живет в соседнем 6-м доме, вместе со своей мамой. Женщина рассказывает, что раньше возила помыться маму в баню, а теперь приходиться мыться в тазах. У пожилой женщины дойти до остановки нет сил, а ни одно такси к дому подъехать не может. Ведь дорогу совершенно не чистят.Галина Дмитриева, житель дома № 6 по улице Федосеева: "Мы должны мучатся? Это в наше время? Нам тоже хочется пожить перед смертью, хоть в человеческих условиях! Вот сейчас у меня мама 94 году, куда с ней? Она не в машину даже, я ее на такси возила. Раньше в баню, теперь она даже на такси не может поехать! Я ее только в корыте мою".Почему получается, что дорогу, практически в самом центре города, не убирают? И почему жители с угрозой для своего здоровья вынуждены пробираться за водой? С этими вопросами наша съемочная группа обратилась в городскую администрацию. Здесь нам ответили, что, возможно, просто немного не доглядели, и пообещали уже сегодня принять меры.Екатерина Алексеенко, консультант управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира: "Сегодня Центр управления городскими дорогами оперативно отправил на улицу Федосеева коммунальную технику, для того чтобы осуществить посыпку песко-соляной смесью, чтобы жителям было удобно и безопасно".Как нам рассказали в мэрии, всего на улицах областного центра трудятся 56 машин коммунальной техники и 77 человек с лопатами. Администрация в очередной раз напоминает, что если вам тяжело ходить по неубранным тротуарам, то это легко исправить, позвонив на номер горячий линии Центра городских дорог 47-90-94 или по круглосуточному номеру 8-960-721-49-49