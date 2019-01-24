Дану Борисову жестоко разыграли. Телеведущей обещали роль наркоманки в клипе певицы Ольги Бузовой.

Дану Борисову жестоко разыграли. Телеведущей обещали рольнаркоманки в клипе певицы Ольги Бузовой.Дана Борисова отдыхала в Израиле, когда ей поступил деловойзвонок. Мужчина, говорящий с кавказским акцентом, представился директором ОльгиБузовой.Незнакомец предложил теледиве сотрудничество. Дана должнабыла стать частью нового музыкального ролика Ольги. "Менеджер" Бузовой отмечал,что Борисова сыграет наркозависимую тусовщицу, впустую прожигающую жизнь.Не почувствовав подвоха, теледива сразу согласилась, не уточнивдаже названия песни. На радостях Борисова отправилась по магазинам – выбиратьнаряды для съемок.О новом проекте знаменитость рассказала в своем аккаунте-Instagram."Да, в новом клипе Ольги я буду сниматься в роли приглашенной звезды, и будуиграть свою самую любимую роль, отрицательного персонажа, тусовщицы и зависимойнаркоманки, какой я была до реабилитации. Клип обречен на успех, по-моему", – непомнила себя от счастья телеведущая.О том, что в ее клипе засветится Дана Борисова,Ольга Бузова не знает. Не слышал о съемках и пиар-директор певицы АнтонБогославский. Он подтвердил, что никаких мероприятий с участием телеведущей не планировалось.Как выяснилось, таинственный звонок оказался шуткой. Записьтелефонного разговора появилась на канале пранкера Султана Зака 11 января. Кслову, Борисова хвасталась съемками у Бузовой 23 января, поэтому, скорее всего, о розыгрыше она еще не знает. Об этом сообщает .