15 апреля последняя народная артистка Советского Союза отметит 70-летие. Безусловно, это важнейшая дата, поэтому готовиться к ней все стали загодя.

15 апреля последняя народная артистка Советского Союза отметит 70-летие. Безусловно, это важнейшая дата, поэтому готовиться к ней все стали загодя.Торжества по случаю круглого юбилея продлятся не менее месяца. Документальные фильмы, праздничные интервью, посвящения и музыкальные подношения – все это будет в изобилии.Например, 8 апреля в "Крокусе" состоится концерт "Подарок для Аллы", где хиты Примадонны исполнят Сергей Шнуров, Филипп Киркоров, Эмин, Валерий Меладзе, Лолита, Светлана Лобода, Николай Басков и многие другие суперзвезды.В социальные сети и вовсе будет страшно заходить в эти дни из-за потока совместных с Примадонной фотографий и лестных постов звезд. "Объявите выходной по этому случаю", – призывают люди, которые против подобных чествований эстрадной пенсионерки.Что же касается планов самой Пугачевой, то 15 апреля, как предполагают в ее окружении, она думает собрать узкую – не более 200 человек – компанию в хорошем особняке в центре Москвы. А уже 17 апреля даст единственный концерт в Кремлевском дворце. Билеты в шестой ряд партера туда спекулянты сегодня продают уже по 220 тысяч рублей.Как писали ранее "Дни.ру", когда уходила со сцены, то пояснила: "Здоровье мое и сердце не очень позволяют кататься туда-сюда на кораблях и самолетах. Да и после ряда операций, которые мне пришлось перенести, голос подсел и не может выразить тех чувств и интонаций, которые хотелось бы". При этом ее пятый муж – юморист Максим Галкин – как-то проговорился: "Говорю Алле постоянно: "Иди пой, иди пой! Одно дело – я выступаю, другое – ты. Это ж совсем другие деньги!"