Госдума
одобрила в первом чтении два законопроекта, устанавливающих наказание за
оскорбление власти и распространение фейковых новостей. Депутаты обещали
доработать документы ко второму чтению, несмотря на положительные отзывы правительства.
Госдума
одобрила в первом чтении два законопроекта, устанавливающих наказание за
оскорбление власти и распространение фейковых новостей. Депутаты обещали
доработать документы ко второму чтению, несмотря на положительные отзывы правительства.
Первый
законопроект устанавливает административную ответственность за выражение в
неприличной форме явного неуважения в интернете к обществу, символам
государства, Конституции и органам власти. При обсуждении документа особо
отмечалось, что речь в нем идет не о критике, а именно об оскорблениях. Причем,
не о конкретных чиновниках, а об органах власти как институтах.
Во втором
документе, принятом депутатами, говорится об ответственности за распространение недостоверной информации в
Сети. Поводом для разработки этого законопроекта послужили, в том числе, события
в Кемерове, когда после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в интернете
стали появляться фейковые сообщения о сотнях погибших.
Бороться с
ложными новостями будут Генпрокуратура и Роскомнадзор. Как сообщил глава
думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел
Крашенинников, в 2018 году, по данным портала "Медиалогия", освещение
в средствах массовой информации получили 20 тысяч 923 фейковых сообщения.
Пакет
из двух законопроектов в Госдуму внесла группа парламентариев во главе с
сенатором Андреем Клишасом. Полпреды президента и правительства в нижней палате парламента Гарри
Минх и Александр Синенко заверили депутатов, что в Администрации
главы государства и кабмине проекты поддержаны. "Здесь не говорится о
цензуре и нет противоречия Конституции. Поэтому мы концептуально поддерживаем
эти законопроекты", – сказал Минх.
Несмотря
на это, парламентарии во главе со спикером Думы Вячеславом
Володиным решили, что ко второму чтению их нужно доработать. "Ведущие страны Европы уже приняли подобные законы,
и нам бы хотелось уточнить ко второму чтению формулировки в соответствии со
знанием того, как происходит борьба с фейками в других странах", – отметил глава
Госдумы.
Ко
второму чтению парламентарии обсудят, в частности, последовательность действий
различных органов власти по блокировке недостоверной информации, чтобы
обеспечить при реализации закона соблюдение заложенных Конституцией прав
человека на свободу слова и распространение информации. В обсуждении примут
участие и представители молодежного парламента при Госдуме.