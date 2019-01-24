Госдума одобрила в первом чтении два законопроекта, устанавливающих наказание за оскорбление власти и распространение фейковых новостей. Депутаты обещали доработать документы ко второму чтению, несмотря на положительные отзывы правительства.

Госдумаодобрила в первом чтении два законопроекта, устанавливающих наказание заоскорбление власти и распространение фейковых новостей. Депутаты обещалидоработать документы ко второму чтению, несмотря на положительные отзывы правительства.Первыйзаконопроект устанавливает административную ответственность за выражение внеприличной форме явного неуважения в интернете к обществу, символамгосударства, Конституции и органам власти. При обсуждении документа особоотмечалось, что речь в нем идет не о критике, а именно об оскорблениях. Причем,не о конкретных чиновниках, а об органах власти как институтах.Во второмдокументе, принятом депутатами, говорится об ответственности за распространение недостоверной информации вСети. Поводом для разработки этого законопроекта послужили, в том числе, событияв Кемерове, когда после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в интернетестали появляться фейковые сообщения о сотнях погибших.Бороться сложными новостями будут Генпрокуратура и Роскомнадзор. Как сообщил главадумского комитета по государственному строительству и законодательству ПавелКрашенинников, в 2018 году, по данным портала "Медиалогия", освещениев средствах массовой информации получили 20 тысяч 923 фейковых сообщения.Пакетиз двух законопроектов в Госдуму внесла группа парламентариев во главе ссенатором Андреем Клишасом. Полпреды президента и правительства в нижней палате парламента ГарриМинх и Александр Синенко заверили депутатов, что в Администрацииглавы государства и кабмине проекты поддержаны. "Здесь не говорится оцензуре и нет противоречия Конституции. Поэтому мы концептуально поддерживаемэти законопроекты", – сказал Минх.Несмотряна это, парламентарии во главе со спикером Думы ВячеславомВолодиным решили, что ко второму чтению их нужно доработать. "Ведущие страны Европы уже приняли подобные законы,и нам бы хотелось уточнить ко второму чтению формулировки в соответствии сознанием того, как происходит борьба с фейками в других странах", – отметил главаГосдумы.Ковторому чтению парламентарии обсудят, в частности, последовательность действийразличных органов власти по блокировке недостоверной информации, чтобыобеспечить при реализации закона соблюдение заложенных Конституцией правчеловека на свободу слова и распространение информации. В обсуждении примутучастие и представители молодежного парламента при Госдуме.