Ярослав Рогожников – лжетеррорист, заминировавший Госдуму, Останкинский телецентр и Управление МВД России по Забайкальскому краю, сядет в тюрьму на три года.

Ярослав Рогожников – лжетеррорист, "заминировавший" Госдуму, Останкинский телецентр и Управление МВД России по Забайкальскому краю, сядет в тюрьму на три года. Такой приговор 23-летнему москвичу вынес Забайкальский краевой суд.Весной 2018 года Рогожников находится в Чите, передает ТАСС. Он позвонил в полицию и предупредил о том, что в здании Госдумы, Останкинском телецентре и УМВД по Забайкальскому краю якобы заложены бомбы. В обоих городах на проверку сведений были привлечены значительные силы правоохранителей. Все сообщения оказались ложными.Против Рогожникова было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложных сообщениях о подготовке терактов. Обвиняемый прошел судебно-психологическую экспертизу, которая не выявила у него психических заболеваний или расстройств.Рогожников – телефонный террорист со стажем. Ранее его дважды судили за аналогичные преступления.