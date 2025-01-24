Его закрыли июне прошлого года.

В парке 850-летия 24 января снова начало работать колесо обозрения «Небо 33». Ранее его закрывали на ремонт в июне прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе зоны отдыхаПосле завершения основных работ, успешных испытаний и получения всех необходимых разрешений, колесо готово к приему посетителей.Временно оно будет работать по сокращенному графику: в будние дни с 14:00 до 22:30 и в выходные с 10:30 до 22:30. Как отметили представители «Неба 33», иллюминация пока недоступна.