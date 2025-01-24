Еще у одного участника акции «Елка желаний» исполнилась мечта. Александр Авдеев подарил 8-летнему Сергею Гуторину из Мурома велосипед. Мальчик как раз недавно отпраздновал день рождения,

Еще у одного участника акции «Елка желаний» исполнилась мечта. Александр Авдеев подарил 8-летнему Сергею Гуторину из Мурома велосипед. Мальчик как раз недавно отпраздновал день рождения, так что повод – двойной. На встречу с губернатором Сережа приехал вместе с мамой. Она работает учителем. Папа – офицер. Сейчас он находится на СВО. Когда отец приезжал домой, он