В Гусь-Хрустальном районе уже открыли рабочее движение по мосту через реку Судогду, рассказали в правительстве Владимирской области.
Когда откроют движение по мосту через Судогдуна дороге Никулино – Воровского – Мошок?
Д. Оловов, Гусь-Хрустальный
В Гусь-Хрустальном районе уже открыли рабочее движение по мосту через реку Судогду, рассказали в правительстве Владимирской области.
Сначала сделали капитальный ремонт путепровода и дороги на подходах к нему. До конца мая работы завершат полностью. Осталось укрепить откосы, обочины и подмостовое пространство, установить барьерное ограждение, нанести разметку, обустроить систему водоотвода и служебные проходы.
Из-за сильного паводка
объездная дорога находилась на грани подтопления, и тогда в случае неготовности моста жители близлежащих населённых пунктов могли бы оказаться отрезанными от своих владений.