В Гусь-Хрустальном районе уже открыли рабочее движение по мосту через реку Судогду, рассказали в правительстве Владимирской области.

Когда откроют движение по мосту через Судогдуна дороге Никулино – Воровского – Мошок?Д. Оловов, Гусь-ХрустальныйВ Гусь-Хрустальном районе уже открыли рабочее движение по мосту через реку Судогду, рассказали в правительстве Владимирской области.Сначала сделали капитальный ремонт путепровода и дороги на подходах к нему. До конца мая работы завершат полностью. Осталось укрепить откосы, обочины и подмостовое пространство, установить барьерное ограждение, нанести разметку, обустроить систему водоотвода и служебные проходы.Из-за сильного паводкаобъездная дорога находилась на грани подтопления, и тогда в случае неготовности моста жители близлежащих населённых пунктов могли бы оказаться отрезанными от своих владений.