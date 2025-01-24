Эти меры приняты мэрией в ответ на обращения жителей Юго-Западного микрорайона.

На улице Нижняя Дуброва во Владимире установлены новые дорожные знаки «Остановка запрещена». Ограничения действуют на участке от кольца в районе рынка «Слобода» до новостроек в районе «Вышки». Парковать автомобили будет запрещено с 6:00 до 20:00.Эти меры приняты мэрией в ответ на обращения жителей Юго-Западного микрорайона, которые жаловались на затруднения при выезде на улицу, плохую видимость и возможные аварии из-за припаркованных машин.В администрации отметили, что новые знаки также помогут проводить зимнюю уборку дороги от снега и наледи. В ночное время парковка на обочинах не запрещена.