В феврале 2022 года новому руководителю было предъявлено обвинение в халатности.

23 января 2025 года новым заместителем главы министерства здравоохранения Владимирской области стала Нелли Зиновьева. Об этом сообщает региональный минздрав.В феврале 2022 года новому руководителю было предъявлено обвинение в халатности за отсутствие жизненно важных лекарств для 35 детей-инвалидов. Дело, однако, было закрыто в связи с истечением сроков давности.Зиновьева окончила Рязанский государственный медицинский университет по специальности «Фармация». Работу начала еще в 2000 году в фармацевтических компаниях. В 2019 году она перешла в департамент здравоохранения.