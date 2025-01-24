Об этом сообщили в Счетной палате регионе.

Теплоснабжающая компания «Владимиртеплогаз» задолжала 3 млрд рублей. Это крупнейшее ООО в регионе, которое представлено во всех районах.В 2024 году на оплату процентов по кредиту у компании ушло 568 млн рублей. Об этом рассказали в Счетной палате Владимирской области. Если в 2025 году объем кредитных обязательств останется прежним, то на выплаты придется заложить 1/10 от общей выручки.По ситуации в компании состоялось совещание с участием губернатора Александра Авдеева. Он подчеркнул, что важно не допустить банкротства теплоснабжающей организации.«Вопрос оздоровления ООО «Владимиртеплогаз» — вопрос социальный», — пояснил глава региона.Напомним, что Селивановская ЦРБ во Владимирской области .