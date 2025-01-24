Ирина Муравьева является одной из самых узнаваемых актрис своего поколения, ее талант и обаяние покорили миллионы зрителей. Она сыграла множество ярких ролей в театре и кино, став настоящей легендой отечественного кинематографа. В ходе теста вам предстоит вспомнить ключевые моменты ее карьеры. Желаем всем удачи и успехов в прохождении этого теста!

Ирина Муравьева является одной из самых узнаваемых актрис своего поколения, ее талант и обаяние покорили миллионы зрителей. Она сыграла множество ярких ролей в театре и кино, став настоящей легендой отечественного кинематографа. В ходе теста вам предстоит вспомнить ключевые моменты ее карьеры. Желаем всем удачи и успехов в прохождении этого теста!ВОПРОСЫ1. Откуда этот кадр?А. "Эта женщина в окне..."Б. "Самая обаятельная и привлекательная"В. "Новый Одеон"2. Это фильм...А. "Карнавал"Б. "Москва слезам не верит"В. "Тартюф"3. В каком фильме Муравьева предстала в таком образе?А. "Год теленка"Б. "Артистка из Грибова"В. Руфь4. Это кадр из фильма...А. "Самая обаятельная и привлекательная"Б. "Москва слезам не верит"В. "Мы, нижеподписавшиеся"5. Откуда этот кадр?А. "Руки вверх!"Б. "Ты должен жить"В. "Голубые города"6. А в каком советском фильме был этот образ?А. "Карнавал"Б. "Голубые города"В. "Тартюф"7. Откуда этот кадр?А. "Артистка из Грибова"Б. "Москва слезам не верит"В. "Эта женщина в окне..."ОТВЕТЫ1. А. "Эта женщина в окне..."2. В. "Тартюф"3. Б. "Артистка из Грибова"4. А. "Самая обаятельная и привлекательная"5. В. "Голубые города"6. А. "Карнавал"7. Б. "Москва слезам не верит"