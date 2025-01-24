Ирина Муравьева является одной из самых узнаваемых актрис своего поколения, ее талант и обаяние покорили миллионы зрителей. Она сыграла множество ярких ролей в театре и кино, став настоящей легендой отечественного кинематографа. В ходе теста вам предстоит вспомнить ключевые моменты ее карьеры. Желаем всем удачи и успехов в прохождении этого теста!
Ирина Муравьева является одной из самых узнаваемых актрис своего поколения, ее талант и обаяние покорили миллионы зрителей. Она сыграла множество ярких ролей в театре и кино, став настоящей легендой отечественного кинематографа. В ходе теста вам предстоит вспомнить ключевые моменты ее карьеры. Желаем всем удачи и успехов в прохождении этого теста!
ВОПРОСЫ
1. Откуда этот кадр?
А. "Эта женщина в окне..."
Б. "Самая обаятельная и привлекательная"
В. "Новый Одеон"
2. Это фильм...
А. "Карнавал"
Б. "Москва слезам не верит"
В. "Тартюф"
3. В каком фильме Муравьева предстала в таком образе?
А. "Год теленка"
Б. "Артистка из Грибова"
В. Руфь
4. Это кадр из фильма...
А. "Самая обаятельная и привлекательная"
Б. "Москва слезам не верит"
В. "Мы, нижеподписавшиеся"
5. Откуда этот кадр?
А. "Руки вверх!"
Б. "Ты должен жить"
В. "Голубые города"
6. А в каком советском фильме был этот образ?
А. "Карнавал"
Б. "Голубые города"
В. "Тартюф"
7. Откуда этот кадр?
А. "Артистка из Грибова"
Б. "Москва слезам не верит"
В. "Эта женщина в окне..."
ОТВЕТЫ
1. А. "Эта женщина в окне..."
2. В. "Тартюф"
3. Б. "Артистка из Грибова"
4. А. "Самая обаятельная и привлекательная"
5. В. "Голубые города"
6. А. "Карнавал"
7. Б. "Москва слезам не верит"