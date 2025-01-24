После 8,8% в ноябре, годовая инфляция в декабре прошлого года составила 9,6%, сообщили в региональном отделении Банка России. Между тем, годовой рост цен на продукты в декабре составил 10,8%.

После 8,8% в ноябре, годовая инфляция в декабре прошлого года составила 9,6%, сообщили в региональном отделении Банка России. Между тем, годовой рост цен на продукты в декабре составил 10,8%. Подорожало куриное мясо. Причина кроется в издержках производителей – увеличились расходы на логистику и обслуживание импортного оборудования, а также на зарплату работникам. Также в цене выросли