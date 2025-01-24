Женщине было 92 года.

Во Владимирской области 22 января на 92-ом году жизни скончалась Евгения Минаева, почетный гражданин Киржачского района. Об этом рассказали местные власти.Елена Минаева 50 лет проработала на благо района. Она начала карьеру учителем химии и биологии, затем работала преподавателем фортепиано и сольфеджио в Киржачской детской музыкальной школе, а также преподавателем академического хора в Краснооктябрьской детской школе искусств.На пенсии Евгения Николаевна стала научным сотрудником Киржачского историко-краеведческого и художественного музея. В 2019 году она организовала хор русской песни «Лотос» на базе МБУК «ЦКД» города Киржач. В 2024 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского района Владимирской области».