Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

В магазинах Владимирской области подорожали куриное мясо и колбасы. О росте цен в декабре 2024 года рассказали в региональном отделении Банка России.Уровень инфляции вырос по сравнению с ноябрем и составил 9,6%. Курица подорожала, так как производители заложили в ценник издержки по доставке товара, обслуживании импортного оборудования и зарплаты сотрудников.Также выросли цены на вареную колбасу, сардельки и сосиски. Причиной стало подорожание сырья и упаковки.Выросли ценники на бананы и помидоры — на фоне ослабления курса рубля и более дорогих поставок импортных овощей и фруктов в Россию. Непродовольственные товары подорожали на 6,3%.Напомним, что с 10 января во Владимирской области .