Фигурант вместе с неустановленным сообщником производил «паленый» алкоголь известных марок. Делали они это в селе Павловском, где оборудовали настоящий цех для приготовления спиртных

Фигурант вместе с неустановленным сообщником производил «паленый» алкоголь известных марок. Делали они это в селе Павловском, где оборудовали настоящий цех для приготовления спиртных напитков. Водка «Хортица», «FINSKAYA SILVER», вина «Киндзмараули» и «Хванчкара» – 32 тысячи бутылок изъяли правоохранители. Такое количество контрафактного алкоголя злоумышленники произвели всего за два месяца – с мая по июнь 2017 года.