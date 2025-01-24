28 февраля ожидается великое выравнивание, когда к перечисленным планетам присоединится Меркурий, образуя парад из семи планет.

Для жителей Владимирской области открылось уникальное природное явление — выравнивание нескольких планет по одну сторону от Солнца. На впечатляющем снимке, сделанном астрофотографом Александром Каширцевым из Коврова, видны Венера, Сатурн, Юпитер и Марс. Однако для более далёких планет, таких как Уран и Нептун, требуется телескоп. Кадры смог сделать астрофотограф Антон Андрианов из Владимира.Андрианов также смог детально рассмотреть Юпитер, а еще более подробно — Марс, с его облаками, материками и полярной шапкой.Важно отметить, что 28 февраля ожидается великое выравнивание, когда к перечисленным планетам присоединится Меркурий, образуя парад из семи планет.