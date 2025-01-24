Ему предстоит долгий процесс реабилитации.

62-летний житель Владимира был госпитализирован в Областной центр специализированной медицинской помощи с тяжёлым переломом плеча. Из-за падения головка плечевой кости раскололась на четыре фрагмент. Врачи провели операцию под проводниковой анестезией и восстановили анатомию сустава.После операции пациенту предстоит два месяца носить ортез, а затем долгий процесс реабилитации.Сложность заключалась в том, что в области плеча много мышц. Из-за этого подобраться к оперируемой зоне было проблематично. Однако у хирургов все получилось. Операция прошла без осложнений.