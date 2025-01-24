Москвичка исполнила просьбу своего возлюбленного и попыталась передать ему наркотики в колонию. Речь об исправительном учреждении на улице Полины Осипенко. Теперь женщину будут судить за

Москвичка исполнила просьбу своего возлюбленного и попыталась передать ему наркотики в колонию. Речь об исправительном учреждении на улице Полины Осипенко. Теперь женщину будут судить за незаконную покупку и пересылку наркотиков. Сожитель фигурантки – наркоман. Он попал в колонию за попытку приобрести запрещенные вещества. Видимо, мужчина серьезно зависим – в июле 2024 года с помощью сервиса