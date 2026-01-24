В 2025 году во Владимирской области произошло 287 аварий с участием детей. В этих происшествиях погибли 8 несовершеннолетних, а 336 получили травмы. Об этом сообщил врио начальника управления ГАИ по Владимирской области, Артем Григорьев, на пресс-конференции, состоявшейся 23 января.Из общего числа ДТП 81 случай касался детей-пешеходов. В этих авариях . В сравнении с 2024 годом количество и тяжесть подобных ДТП уменьшились. В прошлом году было зарегистрировано 89 таких случаев, в которых 99 детей получили травмы, а один ребенок погиб.Число происшествий, произошедших по вине самих несовершеннолетних, сократилось на 16,7%. Если в прошлом году таких случаев было 36, то в 2025 году их стало 30. Однако количество ДТП с участием детей-пешеходов, которые передвигались в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде, увеличилось с 11 до 13.Также зарегистрировано 40 аварий с участием подростков на мототранспорте. В этих происшествиях 2 ребенка погибли, а 38 получили травмы.