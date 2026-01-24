Из-за морозов коммунальщики были вынуждены повысить температуру воды в тепловых сетях. В итоге в доме № 14 на улице Асаткина прорвало систему отопления.В администрации города рассказали, что авария произошла около часа ночи. На чердаке дома прорвало трубу отопления. По предварительным данным, причина аварии — перегрев теплоносителя, который не выдержали коммуникации.Как сообщили спасатели, из-за кипятка, пролившегося сверху, двое жильцов получили ожоги. По предварительной информации, госпитализация им не потребовалась.На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники жилищно-коммунального хозяйства. Отопление в доме было перекрыто, и были проведены необходимые аварийные работы. К 8 часам утра тепло вернулось в квартиры, и система отопления дома не пострадала.Дом № 14 на улице Асаткина — двухэтажный, с деревянными перекрытиями, и относится к старому жилфонду. Из-за аварии с потолка осыпалась штукатурка, которую необходимо восстановить. По словам представителя мэрии Владимира, стены дома остались целыми, и жильцов не пришлось расселять.