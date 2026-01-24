Вспоминаем приметы для успешной сдачи сессии разных поколений.

Каждый год посреди зимней сессии, когда головы студентов забиты лекциями и вопросами к билетам, наступает амнистия — Татьянин день, или День российского студенчества, который отмечается 25 января. Еще в те времена, когда учеба в университете считалась привилегией избранных, этот день позволял строгим преподавателям помириться с веселыми студентами и ненадолго забыть обо всех заботах и тревогах.Накануне Дня студента «33Live.Ru» решил вспомнить о приметах, в которые верят и которые помогают успешно сдать сессию уже не одному поколению учащихся.Поколение «Z»Современные студенты живут в эпоху цифровых технологий и социальных сетей, однако это не мешает им придерживаться некоторых традиционных примет, которые передавались из поколения в поколение. Вот некоторые из наиболее распространенных.1. Носить счастливую одежду. Многие студенты считают, что определенный предмет гардероба приносит удачу. Например, носки, которые надеваются только на экзамены, или футболка, ставшая символом успешной сдачи предыдущих тестов. Причем стирать их ни в коем случае нельзя до конца сессии! А еще зуммеры уверены — если на экзамен пойти в красном белье, в зачетке обязательно будет красоваться «пятерка».2. Прикасаться к «счастливым» предметам. К примеру, в корпусе филологического факультета Владимирского государственного университета имени Александра и Николая Столетовых (ВлГУ) на лестнице, ведущей с первого на второй этаж, стоит огромная скульптура Ленина. Каждый студент-филолог считает своим долгом перед экзаменом или зачетом потереть нос вождю мирового пролетариата, даже если для этого придется залезть к нему на колени.3. Использовать счастливые номера. Студенты иногда выбирают места в аудитории или номера билетов, основываясь на числовой магии. Номер 7 считается особо удачным, и многие стараются занять именно седьмое место или выбрать билет с номером, содержащим семерку. И конечно, мало кто осмелится зайти в экзаменационную, не положив под левую пятку пять рублей.4. Делать фотографии на удачу. Перед экзаменами современные студенты делают селфи или групповые снимки, надеясь, что это принесет им успех.5. Вставать с левой ноги. Считается, что в день экзамена необходимо встать с кровати с левой ноги, а затем три раза подпрыгнуть. В этот день вообще всё нужно делать левой рукой: чистить зубы, закрывать и открывать двери, брать билет. Считается, что левая сторона тела, «сердечная», более чувствительна, и настраивает на удачу.6. Ловить «халяву». Да-да, до сих пор «заложники» гранита науки в ночь перед экзаменом высовываются в открытую форточку, машут раскрытой зачеткой со словами: «Халява, ловись!». А для пущего эффекта, зачетку лучше положить под подушку, главное, не забыть ее взять на экзамен.Советы от мам и папВ советские годы у студентов были свои уникальные ритуалы, которые отражали культурные особенности тех времен.1. Исполнять «Гаудеамус». Этот латинский гимн был популярен среди советских студентов и исполнялся на торжественных мероприятиях. Также его пели перед экзаменами, это считалось хорошей традицией, укрепляющей дух коллектива.2. Класть в «зачетку» талисман. Зачетная книжка была не просто документом, подтверждающим успеваемость студента, но и своеобразным амулетом удачи. Часто студенты хранили в ней мелкие предметы, которые считали счастливыми, например, конфету или монетку.3. Обряд первого экзамена. Первый экзамен считался особенным событием. Для успешного начала сессии студенты проводили небольшой обряд: перед началом первого экзамена они клали руку на учебник и произносили фразу вроде: «Экзаменатор, дай пять!» Эта традиция помогала снять напряжение и настроиться на позитивный лад.4. Встреча с преподавателем накануне экзамена. Было распространено мнение, что подобная встреча приносит удачу. Студенты старались случайно натолкнуться на своего преподавателя, чтобы обеспечить себе успешную сдачу.Эти ритуалы — не просто суеверия, а невидимая нить традиций, связывающая поколения студентов. И, может быть, именно она подарит вам ту самую заветную пятерку.