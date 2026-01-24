В Суздале скоро появится новый музей — Музей бань. Организаторы анонсируют, что в музее будут представлены пять уникальных бань — каждая из них выполнена в особом стиле.К примеру, здесь можно будет узнать, как парились в древней русской бане по-черному. Баня-кело сделана из карельской сосны, которая выделяет целебные эфирные масла при нагревании. Баня «Аил» продемонстрирует парение в традициях Алтая. Кроме того, представят классику русской бани и создадут сказочную баню с необычной печью. Открытие нового музея предполагается 8 марта.