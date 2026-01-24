В этом году дорожные работы проведут в 16 муниципальных образованиях. Речь идёт о дорогах регионального и межмуниципального значения. Изначально в 2026 году планировалось отремонтировать 175,5 километров дорог, но благодаря выделению дополнительных средств из федерального бюджета объём увеличился до 190 километров. Самые протяжённые участки, подлежащие ремонту в 2026, находятся в Ковровском районе, Гусь-Хрустальном округе и Суздальском