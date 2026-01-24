Во Владимирской области за последнюю неделю жители 51 раз сообщили о появлении беспилотников. По данным министерства региональной безопасности, опубликованным 23 января, количество таких сообщений за семь дней увеличилось на 24,4%.Всего за этот период поступило 13 125 звонков от жителей региона. Число обращений сократилось на 21,9%. Возросло количество вызовов в аварийную службу газовой сети: 184 (+34,3%), пожарную службу — 176 (+29,4%) и ФСБ — 61 (+17,3%). Также увеличилось число хулиганских вызовов — 214 (+27,4%).